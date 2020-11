Nachhaltige Produktion in Cobbelsdorf Wie aus Maisgrieß Kunstschnee und Verpackungsmaterial entsteht

Nobert Sittig hält ein Feuerzeug an einen Verpackungschip. Der ist weiß, hat die Form eines Erdnussflips und brennt nicht. Nicht der einzige Vorteil, den das kleine weiße Ding hat. Denn Sittigs Verpackungsmaterial wird aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt und ist biologisch abbaubar. "Unsere Firma existiert seit 1994. Mein Vater hat sie gegründet. Wir haben begonnen, aus Naturstoffen Dämm-Material für die Bauwirtschaft zu produzieren. Aber in unserer Branche ist es wichtig, immer neue Anwendungsgebiete zu erschließen", erzählt Sittig über sein Unternehmen "Cobbelsdorfer Naturstoffe".

Eine dieser Anwendungen sind die Verpackungschips. Die werden nicht aus Erdöl, sondern aus Weizen- oder Maisgrieß produziert. Die Säcke mit dem Material liegen auf einer Palette am Eingang zur Werkhalle in Cobbelsdorf, einem Stadtteil von Coswig im Landkreis Wittenberg. Das Ausgangsprodukt kommt ebenfalls aus Sachsen-Anhalt – von der Saalemühle in Alsleben. Norbert Sittig kippt die Masse in einen Riesenmischer. In der Anlage, die sich Extruder nennt, gewinnt das Getreide unter Druck und Hitze an Volumen.