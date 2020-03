In den beiden Stadtteilen in Jessen gebe es insgesamt 41 Corona-Infizierte – das ist die Mehrzahl der insgesamt 53 Fälle im Landkreis Wittenberg. Eine Feierrunde in einem Autohaus in Jessen sei der Auslöser der Häufung. In dem Pflegeheim sei die Krankheit Covid-19 Anfang der Woche bei einem Bewohner mehr oder weniger zufällig festgestellt worden, als er aus einem anderen Grund in ein Krankenhaus gebracht wurde, hieß es. Als der Test bei dem Senioren positiv ausfiel, wurden seine Kontaktpersonen in der Belegschaft und unter den Bewohnern ebenfalls getestet.