Demnach werden die Sperren am Montagabend abgebaut, ab Dienstag sollen alle Durchfahrten wieder frei sein. "Morgen können also alle wieder an ihre Arbeitsorte – ob in den anderen Ortsteilen oder in Jessen und Schweinitz", so Jahn. Der Bürgermeister bittet allerdings darum, am Montagabend noch zu Hause zu bleiben, wenn man nicht zur Arbeit muss. "Bleibt weiter so besonnen und vernünftig wie bisher, damit der Virus nicht weiter verbreitet wird. Die Kontaktbeschränkungen vom Land Sachsen-Anhalt bleiben nach wie vor erhalten und müssen eingehalten werden."