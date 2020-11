Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke | Grafik Martin Paul

Nur wenige Orte können wohl so eine hohe Welterbe-Dichte vorweisen wie die Lutherstadt Wittenberg. Vier Bauwerke in der idyllischen, sanierten Altstadt gehören zum Welterbe. Alle sind verbunden mit der Reformation durch Martin Luther, die hier vor mehr als 500 Jahren ihren Ursprung hatte. Die Stadt an der Elbe ist mit einem ICE-Halt sehr gut an die Metropolen Berlin und Leipzig angebunden – beide Großstädte sind in knapp 30 Minuten zu erreichen. Auch eine Autobahn, die A9, verläuft westlich der Stadt.

Kultur, Natur, Infrastruktur – dieser Dreiklang sollte eigentlich reichen, um die Lutherstadt zu einem beliebten Wohnort machen. Doch die Prognose für die kommenden zehn Jahre sagt etwas anderes: Die Einwohnerzahl soll deutlich schrumpfen.

Derzeit sind nach Angaben der Stadt etwa 47.900 mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Wittenberg gemeldet. Der 6. regionalisierten Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamts Sachsen-Anhalt zufolge soll Wittenberg 2030 nur noch etwa 39.400 Einwohner haben – also etwa 8.500 Personen weniger. In den nächsten zehn Jahren soll Wittenberg somit in absoluten Zahlen die meisten Bürgerinnen und Bürger aller Gemeinden Sachsen-Anhalts verlieren. Die aktuell viertgrößte Stadt Sachsen-Anhalts wäre 2030 dann kleiner, als es Halberstadt und Weißenfels derzeit sind.

Einwohnerzahl im Abwärtstrend

Vergleicht man die aktuelle Einwohnerzahl mit der von 1990, zeigt sich, dass Wittenberg in den vergangenen Jahrzehnten bereits stark geschrumpft ist. Vor 30 Jahren, kurz nach dem Mauerfall, lebten noch mehr als 63.000 Menschen in der Lutherstadt. Bis heute ist die Einwohnerzahl also um etwa 15.000 Personen gesunken. Anders ausgedrückt: Eine ganze Kleinstadt, etwa von der Größe Landsberg, ist seit der Wende aus Wittenberg weggezogen.

Dieser Abwärtstrend hat sich in den vergangenen Jahren allerdings abgeschwächt. Seit 2012 ist auch der sogenannte Wanderungssaldo leicht positiv: Das heißt, mehr Leute ziehen in einem Jahr nach Wittenberg, als zur gleichen Zeit wegziehen. Besonders positiv fiel dieser Saldo 2017 aus, in dem Jahr, als in der Lutherstadt der 500. Jahrestag der Reformation gefeiert wurde: Wittenberg verzeichnete in dem Jahr nicht nur besonders viele Übernachtungsgäste, sondern auch 302 Zuzüge mehr als Wegzüge.

2017, im Jahr des 500. Reformationsjubiläums, sind 302 mehr Menschen nach Wittenberg zu- als weggezogen. (Archivbild) Bildrechte: imago/epd

Statistisches Landesamt und Stadt: Unterschiedliche Einwohnerentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung wirkt also weniger düster, als sie sich in der Bevölkerungsvorausberechnung andeutet. Und auch die Stadt Wittenberg teilte MDR SACHSEN-ANHALT auf Anfrage mit, dass sie mit einer günstigeren Entwicklung der Einwohnerzahl rechne. Die Stadt erstellt für ihre Bedarfsplanung ebenfalls eine Prognose – und geht von ganz anderen künftigen Einwohnerzahlen aus.

Für das Jahr 2030 rechnet Wittenberg mit 47.381 Einwohnern. Das sind nur etwa 500 Wittenbergerinnen und Wittenberger weniger als heute – und ganze 8.000 mehr, als die 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Landes für 2030 ausgibt. Warum kommen Stadt und Statistisches Landesamt auf so unterschiedliche Ergebnisse?

Grund für die auseinander klaffenden Vorausberechnungen sind unterschiedliche Berechnungsmethoden. Und die Stadt Wittenberg kritisiert die Methode der Regionalisierten Bevölkerungsprognose vom Statistischen Landesamt. Denn zur Vorausberechnung werden Entwicklungen auf Landkreisebene auf die Gemeinden des Landkreises umgerechnet. Die Stadt Wittenberg merkt aber an, dass sich die Einwohnerzahlen im Landkreis Wittenberg zuletzt ganz anders entwickelt hätten als in der Stadt Wittenberg, also in der Gemeinde.