Dürre in Sachsen-Anhalt Die große Angst vor neuen Waldbränden

In Sachsen-Anhalt steigt die Waldbrandgefahr, in mehreren Landkreisen gilt die höchste Warnstufe. Seit Wochen fehlt in Sachsen-Anhalt der Regen. Viele Waldböden sind deshalb trocken, außerdem liegen trockenes Laub und kleine Äste aus dem vergangenen Jahr in den Wäldern. Philipp Nahrstedt leitet das Forstamt im Landkreis Wittenberg und befürchtet, dass es in diesem Jahr wieder sehr viele Waldbrände geben könnte. Deshalb bittet er im Interview auch die Bevölkerung um Mithilfe. Die Fragen stellte Oliver Leiste.