Wer in Wittenberg übernachtet, zahlt demnächst eine Tourismusabgabe. Bildrechte: dpa

Der Tourismusabgabe in Lutherstadt Wittenberg ist nun endgültig beschlossen. Der Landtag von Sachsen-Anhalt den Weg dafür frei gemacht. Nach Angaben von Oberbürgermeister Torsten Zugehör soll die Abgabe aber erst ab Frühjahr eingefordert werden, zu Beginn der neuen Touristensaison.

Höhe der Taxe noch unklar

Oberbürgermeister der Stadt Wittenberg Torsten Zugehör Bildrechte: MDR/André Damm Bis dahin soll die genaue Höhe der Gästetaxe ausgearbeitet werden. "Wir sind mit unseren touristischen Anbietern vor Ort im Gespräch. Darüber, wie das in anderen Städten gemacht wird, welche Erfahrungen dort gemacht wurden und wie man das Ganze juristisch sauber ausarbeitet", so Zugehör.



Aktuell ist die Rede von zwei bis drei Euro pro Gast und Übernachtung. Laut Kerstin Bode, Chefin des Best Western Hotels in Wittenberg, ist eine solche Summe nicht abschreckend. Vor allem, da die meisten Gäste bei der Buchung nicht auf eventuelle Zusatzkosten achten würden.

Mit der Bettensteuer kommt auch Bürokratieaufwand

Sobald die Abgabe kommt, müssen die Hotels und Pensionen die Taxe selbst eintreiben und an die Stadtverwaltung weiterreichen. Kerstin Bode, Chefin des Best Western Hotels in Wittenberg, fordert, den Bearbeitungsaufwand so gering wie möglich zu halten. "Das ist schon eine gewisse Mehrbelastung. Ich hoffe, dass man sich auf einen festen Betrag einigen wird." Auch eine prozentuale Abgabe habe im Raum gestanden. "Das wäre der Super-GAU", sagt Bode.

Wittenberg will Vorbildfunktion

Lutherstadt Wittenberg erhofft sich aus der Tourismusabgabe jährliche Einnahmen von 300.000 Euro. Oberbürgermeister Zugehör zufolge könnte die Stadt mit der Bettensteuer ein Beispiel für andere Städte in der Region werden. "Für viele Kommunen ist das eine gute Möglichkeit, wenn sie in touristische Infrastruktur investieren, auch wieder Geld herauszubekommen. Das kann dann wieder in den Tourismus zurückfließen", sagt Zugehör. Städte wie Halle und Wernigerode könnten dann dem Vorbild Wittenbergs folgen.

Jahrelanger Streit um die Einführung der Steuer

Bereits seit fünf Jahren hat die Lutherstadt Wittenberg versucht, die Tourismussteuer einzuführen. Zunächst hieß sie "Bettensteuer", dann "Gästebeitrag" – nun hat man sich auf den Begriff "Tourismusabgabe" geeinigt.