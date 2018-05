Wer einmal in Hundeaugen geschaut hat, weiß, wie Sehnsucht aussieht. Und Claudia Lehmann, die in Wittenberg eine Eisdiele besitzt, fühlte sich ertappt. In ihrem Schlosspavillion, der wenige Schritte von der weltberühmten Schlosskirche entfernt ist, kann sie mit insgesamt 140 Sorten Eis aufwarten. Hunde mussten bisher beim Eisschlecken ihrer Frauchen und Herrchen zusehen. Daher fragte sich die Eisverkäuferin, warum das so bleibe sollte.

Claudia Lehmann entwickelt Eis für Hunde Bildrechte: MDR/André Damm Also machte sich die 32-Jährige an die Arbeit: Sie rührte Eis ohne Zucker an, weil dieser für Hunde schädlich ist und versah die Kaltspeise mit Rohfleisch. Lehmann erklärt: "Ob Himbeere und Ente, Rindfleisch und Banane – wir tauschen immer verschiedene Fleisch-und Fruchtsorten aus, machen viel mit Wild." Das Ganze kommt dann in kleine Pralinenformen, für größere Hunde gibt es das Eis auch als Muffin.

Tierische Probanden

Die Eisverkäuferin hat selbst zwei Hunde, die die Kreationen ihrer Herrin gerne verkosten: Akira und Frosti – beides deutsche Doggen – liegen zunächst brav vor den Eisnapf, um dann binnen von Sekunden mehrere Pralinen und Muffins aufzufressen. Fürs Schleckern oder Eislecken haben Hunde offenbar keine Zeit. Lehmann lacht: "Wenn das angetaut ist, kommt der Fleischgeschmack richtig durch, dann ist das Eis ruckzuck weg." Sie selbst verkoste das Eis nicht, das wäre der Liebe zu viel, sagt die Eisverkäuferin.

In ihrem Geschäft lagert das Eis für die Hunde in einem extra Kühlfach. Für einen Euro gibt es eine große Portion. Vor allem Stammgäste nehmen das Angebot gerne an.

Frucht mit Fleisch: Das besondere Leckerli für Hunde Bildrechte: MDR/André Damm

Mehr zum Thema