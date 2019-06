Traditionelles Stadtfest Tausende feiern in Wittenberg "Luthers Hochzeit"

Hauptinhalt

In Wittenberg wird am Wochenende erneut an die Hochzeit von Martin Luther und Katharina von Bora erinnert – und das schon zum 25. Mal. Vorläufiger Höhepunkt des Programms war am Sonnabend ein großer Festumzug, bei dem Tausende zusahen.