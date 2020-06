Ein Forschungsschiff untersucht zurzeit, wie viel Mikroplastik die Elbe enthält. Die Besatzung aus Wissenschaftlern und Umweltschützern nimmt unter anderem in Sachsen-Anhalt Wasserproben an unterschiedlichen Stellen. Die Crew will außerdem auf das Thema aufmerksam machen und über die Belastung der Natur mit Mikroplastik informieren. Die Crew streamt deshalb täglich vom Boot , um die Öffentlichkeit teilhaben zu lassen.

Die "Aldebaran" ist in Schöne in Sachsen gestartet und fährt bis Cuxhaven. Am Mittwoch war das Schiff in Coswig und Aken unterwegs. Am Donnerstag fuhr es weiter nach Magdeburg und am Freitag geht es weiter nach Parey. Die Tour wird vom Bundesverband Meeresmüll e.V organisiert.