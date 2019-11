Sachsen-Anhalts Kommunen wollen fahrradfreundlicher werden. Dazu haben sich Vertreter von 36 Städten, Gemeinden und Landkreisen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Dem Verkehrsministerium zufolge haben sie am Montagabend im Rahmen einer zweitägigen Fahrrad-Kommunalkonferenz in Wittenberg die Arbeitsgemeinschaft "fahrradfreundliche Kommune" gegründet. Gemeinsam wollen sie erarbeiten, wie sie Fahrradfahren in ihren Orten sicherer und auch attraktiver machen können.