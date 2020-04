Normal ist auch an diesem Dienstag in Jessen nichts. Es ist ruhig in der Stadt im östlichen Teil von Sachsen-Anhalt, obwohl am Montagabend nach 12 Tagen die Quarantäne der Ortsteile Jessen und Schweinitz aufgehoben wurde.

Auf dem Weg nach Jessen liegen noch die Sperrschilder am Straßenrand. Sie wurden am Montagabend abmontiert. Die Zufahrt nach Jessen ist offen. Auf dem Markplatz ist es ruhig am ersten Morgen nach der Quarantäne, alle Geschäfte sind geschlossen. Eine Frau kommt aus der Sparkasse und steigt in ihr Auto. Sonst ist niemand zu sehen. Auf der Bundesstraße 187, die mitten durch Jessen führt, rollt der Verkehr wieder. Einige Radfahrer sind unterwegs, Hundebesitzer führen ihre vierbeinigen Lieblinge Gassi. Ein Ehepaar geht Hand in Hand in Richtung Bahnhof. Auch die Züge halten nun wieder in Jessen.