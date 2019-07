In Jessen im Landkreis Wittenberg haben Spezialkräfte der Polizei einen mutmaßlichen Mörder verhaftet. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 46-Jährigen. Ein weiterer Mann (40) wurde in Berlin gefasst. Beide werden verdächtigt, vor 20 Jahren den damals 26-jährigen Libanesen Ali Razzouk getötet zu haben. Dieser war im Juli 1999 nach einer Urlaubsreise nach Berlin zurückgekehrt. Kurz danach verschwand er.

Laut Polizei war Razzouk an jenem Morgen in Tegel gelandet. Er habe das Gepäck in seiner Wohnung abgestellt und anschließend ein Restaurant in der Fischerhüttenstraße nahe dem U-Bahnhof Krumme Lanke besucht. Am frühen Nachmittag habe er das Lokal verlassen, um vermutlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Falkensee zu fahren, hieß es. Seitdem fehle jede Spur von dem Vermissten.