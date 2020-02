Nach Mord in Jessen: Ein verdächtiger sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Freitag einen Ermittlungserfolg nach der Tötung eines Mannes in Jessen vermeldet. Das 55-jährige Opfer war im Oktober letzten Jahres tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Die Ermittlungen der Polizei sind nun zu der Erkenntnis gekommen, dass es sich dabei um einen Tötungsdelikt handelt. Eine DNA-Untersuchung führte zu der Festnahme .

Am Freitag wurde bekannt, dass nach dieser mutmaßlichen Tötung ein 66-jähriger Mann in Untersuchungshaft gekommen ist. Die Polizei hat Erkenntnisse, nach denen sich der Beschuldigte in der Wohnung des Opfers aufgehalten habe und auch mit dem Opfer in Kontakt gekommen sei.