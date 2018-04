Konferenz der Ost-Ministerpräsidenten Merkel in Bad Schmiedeberg eingetroffen

Bundesbehörden in Ostdeutschland

Ministerpräsident Haseloff tritt in Bad Schmiedeberg Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Haseloff fordert, neue Bundesbehörden vorrangig im Osten anzusiedeln. Er sagte: "Wenn für neue Behörden Standorte gesucht werden, dann muss der Osten zum Zuge kommen. Die Infrastrukturgesellschaft zum Beispiel muss Standorte in den neuen Ländern haben. Da sind Arbeitsplätze mit verbunden und es werden Zeichen gesetzt."



Als Beispiel nannte der CDU-Politiker ein geplantes Forschungszentrum zur künstlichen Intelligenz. Außerdem sollte die neue Bundesfernstraßengesellschaft auf ostdeutsche Länder verteilt werden. Haseloff sagte, große Behörden entfalteten gerade fern der Oberzentren eine Sogwirkung.

Zukunft der Braunkohle und Landärztemangel

Ein weiteres Thema sei die Zukunft der Arbeitsplätze in der Braunkohle. Es gehe darum, für bestimmte Industriezweige, die sich in der Umstrukturierung befinden, alternative Forschungsmöglichkeiten zu entwickeln. Damit entstünden neue Arbeitsplätze. Es gehe auch um die Versorgung des ländlichen Raumes mit Hausärzten. Es müsse rechtliche Rahmen geben, dass die Studierenden in ihren Heimatregionen zum Einsatz kommen, "weil sie sonst abwandern", so Haseloff.

Die Konferenz findet im Kurhaus Bad Schmiedeberg statt. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Nachdem in der neuen Bundesregierung nur eine Ministerin aus den ostdeutschen Bundesländern vertreten ist, sieht Haseloff die Ost-Ministerpräsidentenkonferenz zudem in einer neuen Rolle: "Dadurch, dass wir als Osten jetzt nicht so stark wie früher im Kabinett vertreten sind, wird sie eine besondere Rolle haben. Wenn wir uns einig sind, werden wir etwas durchsetzen." Im Bundesrat sei es genauso gewesen. "Haben wir mit einer Stimme gesprochen, waren wir auch erfolgreich", sagte Haseloff.

Kanzlerin Merkel spricht mit den Regierungschefs