Die beiden sind elf Jahre alt und besuchen ein Wittenberger Gymnasium. Sie haben sich freiwillig für den Kinderstadtführerkurs angemeldet. Der ist eine Initiative die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt und der Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg. Vier Tage lang haben dafür 15 Kinder im Alten zwischen acht und zwölf Jahren einen Kurs besucht und am Ende sogar eine Prüfung abgelegt.

Ihre Routen können die Kinderstadtführer selbst festlegen und auch was sie an den jeweiligen Stationen erzählen wollen. Anna hat sich für das Schloss "die Legende von der weißen Frau" zurecht gelegt, jenem Geist, der Sonntagskindern, die bis Mitternacht aufbleiben, einen Schatz verspricht, wenn sie nichts von der weißen Frau weitererzählen. Außerdem kennt sich Anna bestens mit der Stadtkirche und den Stadtbächen aus, aus denen die Wittenberger einst das Wasser entnommen haben, um Bier zu brauen.

Wilhelm startet am liebsten bei der Schlosskirche. Bildrechte: MDR/Susanne Reh

Wilhelm beginnt seine Führungen stets an der berühmten Thesentür an der Schlosskirche. Mit einfachen Worten erklärt er den Interessierten, dass die Tür früher das schwarze Brett der Universität und aus Holz war und das Luther als Universitätsprofessor auch Informationen an diese Tür gehangen hat.



Diese ursprüngliche Tür ist aber bei einem Brand vernichten worden. Die heutige gusseiserne Tür wohl das beliebteste Foto-Objekt der Touristen. Das alles klingt nach viel Lernstoff und tatsächlich haben die Beiden bei dem viertägigen Kurs auch viel auswendig lernen müssen. Aber das, so meint Wilhelm, sei man ja schon von der Schule vor Tests und Klassenarbeiten gewohnt.