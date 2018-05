Streit erreicht Umweltministerium Dübener Heide: Köhlerei vs. Biber

In der Köhlerei Eisenhammer in der Dübener Heide halten die Inhaber eine jahrtausendealte Tradition am Leben: das Köhlerhandwerk – die Herstellung von Holzkohle. Doch die Inhaber sehen ihre Existenz durch Biber auf dem Gelände bedroht. Darum ist ein Streit entbrannt – der jetzt auch die Landesregierung beschäftigt.