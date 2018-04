Untersuchungshaft aufgehoben "König von Deutschland" kommt vorerst frei

Fitzek war im März 2017 wegen Untreue und unerlaubter Bankgeschäfte zu drei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat das Urteil am vergangenen Freitag aber aufgehoben. Der BGH gab damit einer Revision von Fitzek statt und verwies das Verfahren an das Landgericht Halle, wo es nun neu verhandelt werden muss. Nach Meinung der Karlsruher Richter gibt es unter anderem im Zusammenhang mit den Bankgeschäften noch Aufklärungsbedarf.