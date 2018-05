Rechtskräftig verurteilt "König von Deutschland" muss ins Gefängnis

Peter Fitzek muss wieder ins Gefängnis. Das teilte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg, Klaus Tewes, MDR SACHSEN-ANHALT mit. Eine zweieinhalbjährige Freiheitsstrafe gegen den selbsternannten König von Deutschland sei nun rechtskräftig. Die Strafe gegen den Wittenberger wurde wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Erlaubnis in zehn Fällen und unbefugten Betreiben eines Versicherungsgeschäfts verhängt.

Fitzek war bereits im August 2017 vom Landgericht Dessau-Roßlau verurteilt worden und hatte dagegen Revision eingelegt. Nach den Worten Tewes' wurde diese Revision Ende April vom Oberlandesgericht in Naumburg verworfen. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau bereite jetzt eine Ladung Fitzeks vor. Der selbsternannte Herrscher hatte seinen Führerschein 2012 abgegeben und sich einen eigenen als "König" ausgestellt. Vor Gericht verteidigte er sein Verhalten und sagte aus, als "Peter der Erste" benötige er keine Dokumente der Bundesrepublik Deutschland. Mit diesem Land unterhalte er keine Rechtsbeziehungen.

Erst vor knapp einem Monat hatte das Landgericht Halle einen Untersuchungshaftbefehl in einem anderen Verfahren gegen Fitzek aufgehoben. Damit kam der 52-Jährige vorerst wieder auf freien Fuß. Zuvor hatte der Bundesgerichtshof einer Revision Fitzeks in diesem Fall stattgegeben. Er war vom Landgericht Halle wegen unerlaubter Bankgeschäfte und Untreue in besonders schwerem Fall zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden.