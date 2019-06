In der Altenpflege laufen offenbar zum Teil die Kosten aus dem Ruder. Das geht aus Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT in Wittenberg hervor. Jörg Böttcher vom Senioren und Pflegezentrum "Am Lerchenberg" sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Einstiegstarif für Pflegehelfer liege mittlerweile bei 11 Euro in der Stunde. Bei Pflegefachkräften sei es deutlich mehr. 18 Euro pro Stunde seien kein Einzelfall.