Vorbei an den Zapfsäulen, durch die Schiebetür, noch der Griff zum Schokoriegel und dann schnell bezahlen – doch was hängt denn da – eine Frau, die gerade hereingekommen ist, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich finde das gut, so eine Tankstellengalerie, gefällt mir sehr". Und ihr Begleiter ergänzt "Ist immer offen!".

Martin Dinda präsentiert seine Werke, vorbei an allen corona-bedingten Verboten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Knapp ein Jahr hat Maler Martin Dinda nicht mehr ausstellen dürfen. Derweil kam ihm die Idee zur Ausstellung "Kunst am Limit", die er in dem kleinen Verkaufsraum der Jessener Tankstelle zeigt. 13 Werke passen hier hinein. "Ich als Künstler möchte meine Kunst verkaufen", sagte Dinda MDR SACHSEN-ANHALT. "Ich komme hier an diesen Ort, um mich zu zeigen und vielleicht den ein oder anderen Besucher zu erreichen, der sonst nicht in eine Kunstgalerie geht, aber hier diesen Überraschungseffekt mitbekommt." Täglich kommen etwa 2.000 Kunden in die Tankstelle. Natürlich vorrangig zum Tanken, aber dennoch sind das deutlich mehr Besucher, als es in einer klassischen Ausstellung geben würde.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Künstler Martin Dinda Die Bilder des 1989 in Leipzig geborenen Künstlers stammen aus dem Atelier Kunstfehler in Jessen. Sie sind abstrakt, bunt und eigensinnig. Die Werke entstehen in verschiedenen Techniken, mal mit Sumpfkalk gemalt und mal mit Kaffee, meistens aber mit Acrylfarbe. Der gelernte Ergotherapeut ist in Sachen Malerei Autodidakt und verdient sich damit ein gutes Zubrot – wenn Kunstausstellungen nicht gerade wegen Corona untersagt sind.

Der Tankstellen-Besitzer kennt den Künstler seit der Jugend. "In der harten Zeit möchte ich ihm eine Chance geben, seine Bilder auszustellen, weil es auch wichtig ist, dass die Kunst aufrechterhalten wird", sagte Christoph Pötzsch. Ein Bild kostet zwischen 200 und 450 Euro, der Preis ist auf den Fußboden geklebt. Selbst wenn er kein Bild verkaufen würde, ist Maler Martin Dinda froh, endlich wieder auszustellen.

Auf dem Boden befinden sich Aufkleber mit dem jeweiligen Preis des Werks. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Reaktion der Autofahrer auf ihn und seine Idee ist immer wieder gut. Eine junge Frau erzählt: "Das hat echt was und ich würde es selber nicht anders machen. Gerade in Coronazeiten ist es so, dass jeder irgendwie weiterkommen möchte, aber man auf der Stelle geht, weil man nicht darf". Noch vier Wochen hängen die Werke in der Tankstelle. Und sie zeigen: Künstler sind nicht nur kreativ bei ihren Werken, sondern auch, wenn es um den Ausstellungsort geht.