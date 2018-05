Gotisches Haus Wertvolles Kunsthandwerk zurück in Wörlitz

21 kunsthandwerkliche Objekte sind zurück in Dessau-Wörlitz. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz meldete, sie habe die Ausstellungsstücke zurückgegeben. Bislang hätten sie sich im Kunstgewerbemuseum in Berlin befunden.



Die Objekte waren 1943 aus dem Gotischen Haus in Wörlitz in ein Bergwerk bei Bernburg ausgelagert worden. 1946 wurden sie von der Roten Armee in die Sowjetunion abtransportiert. Bei der Rückgabe an die DDR waren die Dessauer Kunstobjekte dann irrtümlich in Ost-Berlin gelandet.