"Ein Verbrechen, das fassungslos macht" Lebenslange Haft nach Mord an Ex-Polizisten in Zahna-Elster

Lebenslange Haft wegen Mordes – so lautet das Urteil gegen einen 55-jährigen Mann aus Seyda im Landkreis Wittenberg. Das Landgericht Dessau sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der Mann einen Rentner aus Zahna-Elster verschleppt, misshandelt und getötet hat. Das Tatmotiv soll Rache gewesen sein. Der getötete Ex-Polizist hatte in einem Verfahren gegen den Angeklagten ausgesagt. Die vorsitzende Richterin Schmidt sprach in der Urteilsverkündung von "einem Tötungsverbrechen, das fassungslos macht."