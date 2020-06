Urlaub zu Hause Wie Marek Staginnus vom Dauercamper zum Chef vom Campingplatz am Bergwitzsee wurde

"Ich bin mein ganzes Leben hier." Marek Staginnus sagt diesen Satz, als wäre er selbstverständlich. Fast nebenbei. Und irgendwie ist er es auch für den 46-Jährigen – ein Mann, sachlich, ruhig und klar in seinen Aussagen. Seit seiner Kindheit ist er an jedem feien Tag auf dem Campingplatz am Bergwitzsee gewesen. Seine Eltern waren Dauercamper. Mit seinen Freunden ging Marek Staginnus damals oft an eine zugewachsene Stelle auf einer kleinen Landzunge. Quer über einen Trampelpfad durch Schilf und Sträucher bis zum Wasser. Hier sind sie dann rumgestromert, wie Staginnus es beschreibt. Und haben dem Biber beim Bäume knabbern und den Fröschen beim Quaken zugehört.

Marek Staginnus ist vom Dauercamper zum Campingplatzchef geworden. Seit 2003 hat er im Bergwitzsee Resort bei Kemberg südlich der Lutherstadt Wittenberg das Sagen. Dieser Weg war im Prinzip vorgezeichnet. Es ging gar nicht anders. Denn sein Vater, der 1993 den Platz übernommen hatte, hat seinem Sohn das Camping-Gen mitgegeben. Hier hat Staginnus früher immer mit Freunden Zeit verbracht. Noch heute ist dieser Ort auf dem Platz fast unberührt. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Staginnus Senior rettet den Campingplatz nach der Wende

Anfang der 1990er stehen die Camper am Bergwitzsee plötzlich vor einer Herausforderung. Es ist die Zeit nach der Wende. Die Organisation, die den Platz betrieben hatte, existiert plötzlich nicht mehr. Was nun? Sollte es das etwa gewesen sein mit Camping am Bergwitzsee? Nein, denn Vater Staginnus springt ein. "Die Dauercamper haben sich zu einem Campingverein zusammengeschlossen und den Platz übernommen. Die Arbeit wollte aber niemand machen." Also macht sie Staginnus‘ Vater. Erst nebenbei. Dann hauptberuflich. Bald ist es ein Familienbetrieb. Die Mutter sitzt an der Rezeption und der junge Staginnus verleiht in den Ferien Boote.

"Da verwächst man dann mit dem Platz." Und doch studierte der heute 46-Jährige erst einmal BWL. "Ich war damals eher in die Richtung Banken und Börsen unterwegs." Sein Vater lässt nicht locker, fragt immer wieder nach. "Eigentlich war klar, dass ich den Platz von meinem Vater übernehme." Einen Moment, ein bestimmtes Gespräch, in dem das letztlich entschieden wurde, gab es nicht. Es passierte einfach.

Gut gebucht: die schwimmenden Häuser vom Bergwitzsee. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Und Staginnus Junior entwickelt den Platz weiter, vergrößert ihn sogar, indem er eine weitere Landzunge am Bergwitzsee erschließt. Er will ihn modern halten, will investieren. Aus seinen Worten spricht das BWL-Studium. Er lässt schwimmende Häuser bauen. Direkt auf dem See. Mit großer Terrasse samt Rundumblick aufs Wasser. Die Häuser sind ein Highlight für die Besucher und werden sehr gut gebucht. "Hier hört man die Fische aus dem Wasser springen und das Eis im Winter knacken". Wie zum Beweis springen tatsächlich ein, zwei Fische aus dem Wasser, als er eines der Häuser präsentiert.

Überhaupt ist es angenehm laut auf dem Campingplatz. Nicht nur Fische hört man planschen, auch Frösche quaken beständig und ausdauernd auf dem gesamten Gelände. Schwäne ziehen hier ihren Nachwuchs groß. Man versteht, warum Staginnus und die vielen Dauercamper schon so lange hier sind. Neben Fröschen und Bibern leben auch Schwäne auf dem Gelände des Campingplatzes. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Zusammen durch Corona

Etwa die Hälfte des elf Hektar großen Areals ist von Dauercampern belegt. Um die 200 sollen es sein. "Sie sind eine feste Einnahme. Ein sicheres Standbein." Das BWL-Studium wieder. Bei aller Sachlichkeit schätzt der 46-Jährige seine Langzeitkunden, war er doch selber einer von ihnen. Und sie schätzen ihn.

Werner und Elke Klaffenbach schätzen die Hilfsbereitschaft am Bergwitzsee. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel "Er ist das Beste, was uns passieren konnte", sagt Elke Klaffenbach. Sie und ihr Mann Werner sind zwar erst seit etwa zehn Jahren auf dem Platz, aber sie wissen um die Vergangenheit ihres "Chefs". "Er hat uns von seiner schönen Kindheit hier erzählt", erinnert sich die 60-Jährige. Ihr Mann stimmt zu: "Das ist doch eine herrliche Gegend". Die Natur, die Bäume, ein riesengroßer Spielplatz für Jung und Alt. "Und wir helfen uns alle gegenseitig", betont Werner Klaffenbach mehrfach.



Auch Marek Staginnus hat diese Hilfe gerne angenommen. Jetzt in der Corona-Krise sind ihm die Dauercamper finanziell entgegengekommen. Einige hätten zwar gefragt, ob sie ihr Geld zurückbekommen könnten für die Zeit, die sie nicht auf das Gelände durften. "Aber zum Wohle des Platzes haben es dann alle akzeptiert." Und Staginnus macht sich auch relativ wenig Sorgen um die Saison. Er rechnet vor: "Wenn das Wetter nicht schlecht wird im Sommer, schaffen wir das Niveau des Vorjahres fast wieder." Wenn er das sagt, muss man das glauben. Der Mann weiß, wovon er redet. Und der Platz ist voll. Wenige Plätze sind an diesem Mittwoch frei.

Zukunftsgespräche mit Blick auf den See