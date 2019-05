Christian Gatniejewski ist weit herumgekommen, er kennt viele Länder – nicht als Reisender, sondern als Notfall-Sanitäter. Wenn Katastrophen wie Erdbeben oder Taifune ausbrechen, fährt Gatniejewski in die Krisenregion. Er gehört einer Spezialtruppe der Johanniter an. Zuletzt war er in Mosambik im Einsatz. Das bettelarme afrikanische Land war von schweren Überschwemmungen heimgesucht worden.

Die von der Weltgesundheitsorganisation zertifizierte Plakette zeigt: Christian Gatniejewski gehört zum Team der weltweit einsetzbaren Notfall-Helfer. Bildrechte: MDR/André Damm

Christian Gatniejewski hat daheim in Sachsen-Anhalt einen anstrengenden, harten Job. Der 49-Jährige arbeitet im Landkreis Wittenberg als Notfall-Sanitäter, muss sofort ausrücken, wenn Menschen schnell medizinisch versorgt werden müssen. Mit Blaulicht auf dem Dach rast er durch die Gegend. Das gehört zum Alltag des schlanken Mannes, der in der Kurstadt Bad Schmiedeberg lebt. Seit 2005 gehört er einem Spezialeinsatzteam der Johanniter an, das in Katastrophengebieten Soforthilfe leistet.



Doch immer wieder ist es mit der Routine vorbei. Wenn zum Beispiel abends in der Tagesschau die ersten Meldungen von einer Naturkatastrophe die Runde machen, wird es im Hause Gatniejwski ganz leise. Der Rettungssanitäter und seine Frau, die als Ärztin in Wittenberg arbeitet, ahnen plötzlich, was auf sie zurollen könnte. "Wir denken dann beide, oh, nicht, dass da ein Einsatz entsteht. Was haben wir eigentlich die nächsten Tagen und Wochen vor?"