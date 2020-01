Oberlandesgericht Naumburg Nächster Prozess um antisemitisches Relief in Wittenberg

Solche – die Juden herabsetzenden – Spottplastiken sind seit dem Mittelalter im christlichen Europa weit verbreitet. Sie befinden sich bis heute an etlichen Kirchen. Allein in Deutschland sind es etwa 30 – unter anderem am und im Kölner Dom, am Regensburger Dom und im Erfurter Dom. In Sachsen-Anhalt ist dieses Relief Wittenberg auch in Magdeburg, Zerbst und Calbe zu finden.