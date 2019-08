Freude für die Anwohner in Eutzsch im Landkreis Wittenberg: Die neue Ortsumfahrung ist am Mittwoch eingeweiht worden. Mehr als zwei Jahrzehnte haben sich die Anwohner dafür stark gemacht, haben demonstriert und Unterschriften gesammelt. Denn in dem Ort treffen mit B2, B100 und B182 gleich drei Bundesstraßen aufeinander.

Verkehrsminister Thomas Webel sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "In Hauptverkehrszeiten war es für die Bürgerinnen und Bürger eine enorme Belastung. Wir wissen, Autoverkehr macht nun mal Lärm und produziert Abgase. Das war für die Bevölkerung schon ein Ärgernis. Umso mehr freuen wir uns, dass das für die Bürgerinnen und Bürger hier nun vorbei ist." Die Zeiten, in denen sich die Lkw durch den Ort gequält haben, seien nun endgültig vorbei, so der Minister bei der feierlichen Einweihung der Straße am Mittwoch.