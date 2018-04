Bad Schmiedeberg Merkel trifft sich mit Ost-Ministerpräsidenten

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten kommen am Mittwoch in Bad Schmiedeberg zusammen. Zu dem Treffen der Regierungschefs aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet.

Die Ministerpräsidenten sorgen sich über den geplanten Wechsel in der Förderpolitik: Statt speziell den Osten zu fördern, soll nach dem Willen der Bundesregierung künftig Geld und Aufmerksamkeit in alle strukturschwachen Regionen Deutschlands fließen.

MDR SACHSEN-ANHALT hat die Bad Schmiedeberger im Vorfeld gefragt, welche Erwartungen sie an den Besuch der Kanzlerin haben. Demnach wünschen sie sich mehr Geld für die Stadt und bessere Verkehrsverbindungen für die Bürger.

Martin Röthel, Bürgermeister von Bad Schmiedeberg Bildrechte: MDR/MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE

Bürgermeister Martin Röthel (SPD) sagt, seine Stadt sei seit vielen Jahren in der Haushaltskonsolidierung. Auf der anderen Seite sehe er bei Bund und Ländern Millionengewinne, und auch der Landkreis schaffe noch die schwarze Null, nur bei den Kommunen sei es nicht ausgeglichen. Da sollte dringend nachjustiert werden, so Röthel.



Auch Deddo Lehmann, Kurdirektor und Geschäftsführer des Eisenmoorbades, erhofft sich von der Bundespolitik Ansätze, die den ländlichen Raum stärken, anstatt ihn weiter zu dezimieren. Ziel sei es, die Versorgung und Lebensqualität der Menschen, die hier leben, perspektivisch weiter zu erhöhen, so Lehmann.