Der selbsternannte "König von Deutschland" muss wieder ins Gefängnis. Das hat das Landesgericht Hof in Bayern entschieden. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet , wurde Fitzek am Freitagabend zu fünf Monaten Haft verurteilt – wegen Fahrens ohne Führerschein. Die Berufungskammer bestätigte demnach ein Urteil des Amtsgerichts Hof.

Fitzek allerdings will das Urteil offenbar nicht akzeptieren. Laut BR kündigte der 53-Jährige noch im Gerichtsaal an, in Revision zu gehen. Während der dreitägigen Verhandlung in Bayern hatte Fitzek ausführlich über die Gründung seines "Königreich Deutschlands" in Wittenberg berichtet. Dabei bestritt er erneut, der "Reichsbürger"-Szene anzugehören.