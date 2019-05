Der britische Thronfolger Prinz Charles kommt nach Sachsen-Anhalt. Wie die Staatskanzlei mitteilte, wird er am 8. Mai im Rahmen seines Deutschlandbesuchs im Dessau-Wörlitzer Gartenreich erwartet. Empfangen wird er unter anderem von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff. Im Wörlitzer Park will Prinz Charles einen Baum pflanzen. Ehefrau Camilla wird nicht dabei sein.

Der Besuch im Dessau-Wörlitzer Gartenreich ist ein Programmpunkt der Deutschlandreise von Charles und Camilla. Bereits am Dienstag will sich Prinz Charles mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin treffen. In München wollen der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall an einem Essen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder teilnehmen. Auch ein Besuch in Leipzig steht auf dem Programm.