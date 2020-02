Landgericht Magdeburg Tödliche Schlägerei in Wittenberg: Prozess gegen jungen Syrer beginnt

Ein junger Syrer verpasst einem Mann aus Wittenberg einen Faustschlag. Das Opfer stürzt und stirbt wenig später im Krankenhaus an seinen Kopfverletzungen. Kurz darauf gibt es Demonstrationen in Wittenberg. Grund: Die Staatsanwaltschaft will das Verfahren einstellen; argumentiert, der Syrer habe aus Notwehr gehandelt. Ermittler räumen später Fehler ein. Jetzt beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.