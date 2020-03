Jessens Bürgermeister Michael Jahn sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass die Stadt "aus dem Häuschen" sei. Die Quarantäne habe jeden überrascht. Am Donnerstag seien die Supermärkte gestürmt worden. Es habe also heute nicht geklappt, soziale Kontakte zu vermeiden. Er hoffe aber, dass sich nun alle Anwohner zu Hause aufhalten würden.

Anwohner zwischen Gelassenheit und Fassungslosigkeit

Anwohner, die sich ausweisen können, dürfen noch nach Jessen rein. Raus geht es dann vorerst nicht mehr. Bildrechte: dpa Eine Anwohnerin sagt MDR SACHSEN-ANHALT, sie könne es kaum begreifen, was passiere. Es sei wie ein schlechter Film. Sie könne es kaum glauben, dass sie nun die nächsten 14 Tage allein verbringen solle. Ihr Lebensgefährte wohne in Magdeburg, Kontakt sei also nur per Telefon möglich. Für einen Bewohner ist es "eine schwierige Situation", denn seine Mitarbeiter dürften nun nicht mehr nach Jessen zur Arbeit kommen. Er wisse nicht, wie es weitergehen solle. "Es ist schon erschreckend", sagt ein weiterer Anwohner. "Wenn nichts anderes mehr hilft, dann muss das wohl so sein."

Eine freie Mitarbeiterin vom MDR, die eigentlich in Leipzig wohnt, hat gerade ihre Familie in Jessen besucht, als die Quarantäne ausgesprochen wurde. Zuerst davon erfahren hat sie aus dem Radio. Sie geht gelassen mit der Lage um: "Ich wollte sowieso eine Woche in Jessen bleiben. Nun wird es etwas länger." Sie hätte am Morgen Jessen zwar noch verlassen können. "Aber ich wollte nicht dazu beitragen, dass sich das Virus noch weiter ausbreitet."

"Es gibt schlimmere Orte für Quarantäne als Jessen"

Im Gegensatz zu Jessens Bürgermeister hat sie am Donnerstag keine Hamsterkäufe beobachtet. "Wir wohnen direkt neben einem Supermarkt. Dort gab es heute keinen Ansturm", sagt sie. Und erklärt: "Jessen ist sehr dörflich, viele machen ohnehin einmal die Woche einen Großeinkauf. Und fast jeder hat einen Keller mit Vorräten." Womöglich hätten viele ihre Vorräte auch schon in der vergangenen Woche aufgefüllt. Außerdem würden die Supermärkte im Ort weiterhin geöffnet bleiben.