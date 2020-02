Dennoch soll's den Schwarzkitteln in Dobien nun an den Kragen gehen. Mit drastischen Maßnahmen. In der Nähe des Friedhofs wurde ein sogenannter Sauenfang aufgestellt. Gerhard Korges von der Jagdgenossenschaft Dobien will allerdings nicht verraten, wo genau die Falle steht – aus Sicherheitsgründen.



Der Sauenfang besteht aus einem Eisengestell. Mit Ködern werden Schweine in die Falle gelockt, eine Klappe verschließt den Ausgang. "Dann bekommt der Jäger ein Signal und erlegt das Schwein", sagt Korges.



Die untere Jagdbehörde hat den Sauenfang genehmigt, so Korges. Anders lässt sich der Wildschweinplage auf dem Dobiener Friedhof offenbar nicht mehr Herr werden. Mindestens zwei Borstentiere sind bereits in die Falle getappt. "Die Schweine sind auch pfiffig, die werden dadurch verprellt", hofft Ortsbürgermeister Rauschning. Er spricht den Einwohnern damit aus dem Herzen. Die Dobiener wünschen sich nichts mehr, als dass endlich wieder Ruhe auf dem Friedhof einkehrt.