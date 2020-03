Freude bei Unternehmer Christian Kroll: Der gebürtige Wittenberger ist am Donnerstagabend in Berlin mit dem deutschen Start-Up-Award ausgezeichnet worden. Kroll gewann in der Kategorie "Social Entrepreneur". Grund für die Auszeichnung ist Krolls Start-Up Ecosia – eine ökologische Suchmaschine, die für sich als wichtiger Pfeiler für den Klimawandel wirbt. "Die Suchmaschine, die Bäume pflanzt" – das ist das Motto von Ecosia. In der Praxis bedeutet das: Laut Kroll werden 80 Prozent des Gewinns in das Pflanzen von Bäumen investiert.