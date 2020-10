Theaterprojekt Wenn in Annaburg mal wieder die Welt untergeht

Auch Pfarrerin Viola Hendke spielt in dem Theaterstück über ihren doch sehr eigenen Vorgänger mit. Bildrechte: MDR/Alexander Kühne

487 Jahre später geht Viola Hendke durch die Kirche in Annaburg, in der Pfarrer Michael Stifel einst vom Jüngsten Tag predigte. Sie ist seine Nachfolgerin im Pfarramt und erstaunt über ihren kuriosen Vorgänger: "Wenn man es richtig wahrgenommen hat, dann weiß man, dass man durchaus in Nachfolge einer großen Persönlichkeit ist, die zudem auch mit Martin Luther befreundet war und Stifel und seine Frau auch in Annaburg hier in der Kirche getraut hat."



Pfarrerin Hendke ist Mitglied im Annaburger Kultur- und Theaterverein, der die außergewöhnlichen Geschehnisse von damals auf die Bühne bringt. Die Idee zum Stück entstand im Vorjahr des Luther-Jubiläums 2017. Man wollte mit dem Schauspiel Besucher von Wittenberg nach Annaburg locken. Über eine Anzeige in der Zeitung wurden interessierte Annaburger gesucht, die in die Rollen von Stifel und Co. schlüpfen wollten.