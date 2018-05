Lange Staus an Unfallstelle Tödlicher Unfall auf der A9

Ein Lastwagen ist am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 9 in eine Unfallstelle gefahren. Ein Autofahrer kam dabei ums Leben. Die Autobahn ist am Unfallort zwischen Klein Marzehns und Köselitz noch bis etwa 12 Uhr voll gesperrt.