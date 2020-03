In Zahna-Elster im Landkreis Wittenberg hat am Montag ein Massengentest für 1.900 Männer begonnen. Am Montag sind alle Betreffenden per Post informiert worden. Im Laufe der Woche will die Polizei dann von Haus zu Haus ziehen, um jeden männlichen Bewohner ab 15 Jahren um eine Speichelprobe zu bitten. Die Ermittler beginnen dabei in Zahna-Nord, also im unmittelbaren Umfeld des Opfers. Gibt es dabei keinen Treffer, soll nach und nach der Radius auf die ganze Stadt und die Ortsteile ausgeweitet werden.



Mit der Aktion soll ein Tötungsverbrechen aufgeklärt werden. Im Januar 2019 war der Rentner Wolfhard L. von seiner morgendlichen Runde mit seinem Hund nicht zurückgekehrt. Einen Tag später wurde der 77-Jährige tot an einem Flutgraben entdeckt. Der Mann ist ertrunken, ihm wurden zuvor mit stumpfer Gewalt schwere Verletzungen zugefügt. An der Leiche konnten die Ermittler bislang unbekannte DNA-Spuren sichern.