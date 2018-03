Lehrer krank Kein Unterricht an Schule in Coswig

An der Fröbel-Grundschule in Coswig im Kreis Wittenberg fällt noch bis Freitag der Unterricht aus, weil Lehrer erkrankt sind. Das bestätigte die Sprecherin des Landesschulamts, Silke Stadör, MDR SACHSEN-ANHALT. Nach ihren Angaben sind aktuell sechs der zwölf Lehrkräfte krank. Stadör sprach von einer außergewöhnlichen Situation. Demnach fällt der Unterricht bereits seit Wochenbeginn aus. Schüler, die nicht zu Hause bleiben können, würden von den verbliebenen gesunden Lehrern betreut. Das Angebot nehmen laut Landesschulamt derzeit 40 der insgesamt 240 Grundschüler an.