"König von Deutschland" Urteil gegen Fitzek aufgehoben

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Freitag das Urteil gegen Peter Fitzek aufgehoben. Das teilte am Freitag ein Sprecher des Landgerichts Halle mit. Das Verfahren gegen den selbsternannten "König von Deutschland" muss vor dem Landgericht Halle neu aufgerollt werden.

Fitzek war am 15. März 2017 wegen Untreue und unerlaubtem Betreiben von Bankgeschäften zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Demzufolge soll er zwischen 2009 und 2013 in Wittenberg ohne die erforderliche Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Bankgeschäfte betrieben haben. Über 500 Menschen legten Geld bei Fitzek an.