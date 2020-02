Antisemitische Schmähplastik Urteil zu "Judensau"-Relief an Stadtkirche Wittenberg

Mahnmal unter dem antisemitischen Sandsteinrelief "Judensau". Bildrechte: IMAGO

Im Berufungsprozess um die antisemitische Schmähplastik "Judensau" an der Stadtkirche in Wittenberg soll am Dienstag das Urteil gesprochen werden. Laut Oberlandesgericht in Naumburg will der Kläger, ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde, erreichen, dass die Kirchengemeinde Wittenberg das Sandstein-Relief entfernt. Außerdem solle festgestellt werden, "dass die Plastik den objektiven Tatbestand der Beleidigung erfülle", so das Gericht. Die Kirchgemeinde ist Eigentümerin der unter Denkmalschutz stehenden Stadtkirche.

In der Verhandlung Ende Januar 2020 habe jedoch der Vorsitzende Richter, Volker Buchloh, erkennen lassen, dass die Klage wahrscheinlich nur geringe Erfolgsaussichten habe, berichtet die Nachrichtenagentur Evangelischer Pressedienst (epd).

Richter: Beleidigung objektiv nicht mehr gegeben

Zur Begründung hieß es, dass die mehr als 700 Jahre alte sogenannte "Judensau" in ein Gesamtensemble mit einem Mahnmal eingebunden sei. Damit sei eine Beleidigung objektiv nicht mehr gegeben. Buchloh erläuterte, das Sandstein-Relief an sich sei eine Herabwürdigung von Juden: "Allerdings bedarf es der Auslegung: Ob es als Teil des Ensembles wirklich objektiv noch als Beleidigung angesehen werden kann und darf."

Auch im Urteil nach einem ersten Prozess am 24. Mai 2019 hatte das Landgericht Dessau-Roßlau den Tatbestand Beleidigung nicht als erfüllt angesehen. Das Relief sei Bestandteil eines historischen Gebäudes und befinde sich nicht unkommentiert an der Mauer der Stadtkirche. Über das Mahnmal am Fuße der Kirche sei das Relief in eine Gedenkkultur eingebettet.