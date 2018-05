Der Ukrainer Andrii Shchepanskyi kam zum Refomationsjubiläum als Volunteer nach Wittenberg – und blieb. Bildrechte: MDR/André Damm

Die vielen hundert Freiwilligen aus aller Herren Länder, die sich länger als ein Jahr in Wittenberg aufhielten, werden dieses Jahr im Stadtbild schmerzlich vermisst. Die jungen und lebhaften Helfer bei den Lutherfeierlichkeiten hatten reichlich frisches Blut in die betagte Lutherstadt gebracht. Deshalb wird der Weggang der sogenannten Volunteers bedauert.

Das findet auch Andrii Shchepanskyi aus der Ukraine. Er war selbst Volunteer in Wittenberg. "Es war so eine schöne Zeit. Ich habe meine Deutsch- und meine Englischkenntnisse verbessern können, habe viele Freunde gefunden - aus den USA, aus Asien, aus der ganzen Welt. Es war verrückt hier in Wittenberg. Meine Adresse hieß Völkerfreundschaft. Und jetzt bin ich der einzige Volunteer, der geblieben ist." Denn der 23-Jährige hat hier Arbeit gefunden.

Ausbildung und Arbeit als Vermesser

In diesen Tagen betreut er eine Baustelle in Wittenberg-Piesteritz. Hier müssen neue Leitungen im Auftrag der Stadtwerke verlegt werden. Der hochgewachsene junge Mann steht in einem tiefen Erdgraben und gibt Daten in sein GPS-Gerät ein. Das erledigt er gewissenhaft und konzentriert.

Bei einem Architekturbüro konnte der Urkainer anfangen, als Vermesser zu arbeiten. Bildrechte: MDR/André Damm Shchepanskyi absolviert derzeit eine duale Ausbildung, nachdem er einige bürokratische Hürden überspringen musste. Als der Ausbildungsvertrag und die Immatrikulations-Urkunde von den Ämtern geprüft waren, konnte er beim Architekturbüro Pfeifer anfangen, als Vermesser zu arbeiten. Gleichzeitig nahm er in Dessau das Studium an der Hochschule Anhalt auf: Fachrichtung Vermessung und Geoinformatik.

Das ist eine große Chance für mich. Hier habe ich alle Möglichkeiten, einen guten Beruf zu ergreifen und Geld zu verdienen. Andrii Shchepanskyi, Volunteer aus der Ukraine

Der Vermesser aus der Ukrainer, der natürlich sein Heimatgericht Borschtsch gern isst, macht sich also gerade daran, seinen neuen Lebensmittelpunkt zu erschließen.

In die Region verguckt

Hochmotiviert, freundlich und zuverlässig wirkt der 23-Jährige. Das Architektenehepaar Pfeifer, mit Büros in Wittenberg und Oranienbaum, ist froh über die Verstärkung. Und vielleicht wird er später hier auch sesshaft, denn in die Region an der Elbe hat sich der junge Mann ein bisschen verguckt.

Ich liebe die Radtouren direkt am Fluss. Ständig sieht man etwas anderes, alles ist sehr gut ausgebaut. Andrii Shchepanskyi, Volunteer aus der Ukraine

Die Heimat bei Lemberg, nahe der polnischen Grenze, hat Andrii Shchepanskyi seitdem seltener besucht als anfangs gedacht. "Da komme er", sagt er mit verschmitztem Lächeln, "nur noch im Urlaub hin."

