Nach Reformationsjubiläum Weniger Touristen in Wittenberg

Darauf hofft zumindest die Leiterin des Asisi-Panoramas, Ines Mann. "Es ist so, dass das Reformationsjahr natürlich richtig bombastisch war – da waren unsere Besucherzahlen richtig hoch", sagte Mann. Jetzt sei wieder ein "normales Jahr", die Besucher kämen so, wie man das erwartet habe. "Vor allen Dingen Schülergruppen haben wir sehr viele, die Nachfrage ist sehr groß." Im Allgemeinen sei man mit den Besucherzahlen ganz zufrieden.

Auch die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, sagte: "Es ist natürlich auch unser Interesse als Kirche, weiter sehr präsent zu sein." Sie verweist auf die sanierten Kirchengebäude in der Stadt und das "Konfi-Camp", das Konfirmanden- und Jugendcamp der Evangelischen Kirche Deutschlands. Damit solle es zunächst drei Jahre weitergehen, um zu sehen, was sich auf Dauer halten lasse. Das Camp lockte 2017 immerhin 15.000 Jugendliche in die Lutherstadt.