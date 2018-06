Stadtfest Luther heiratet in Wittenberg

Wer kann schon von sich behaupten, dass auch hunderte Jahre nach der eigenen Hochzeit der Hochzeitstag noch gefeiert wird. Martin Luther kann es – denn beim Wittenberger Stadtfest "Luthers Hochzeit" stand nun schon der 493. Hochzeitstag Martin Luthers und Katharina von Boras an. Höhepunkt war der Festumzug, den am Sonnabend laut Wittenberger Marketing GmbH 7.000 Zuschauer sahen. Der Reformator und Bräutigam höchstselbst sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es ist wunderschön, so viele Gäste, trotz des warmen Wetters. Wir sind begeistert, vielen Dank an unsere Gäste, dass sie gemeinsam mit uns die Hochzeit feiern."

Beim Festumzug gab es viel Musik. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Luther-Paar wird in jedem Jahr von wechselnden Einwohnern Wittenbergs oder aus der Region dargestellt. In diesem Jahr verkörperten sie zwei Wittenberger. Katharina von Bora (1499-1552) wird von Ivette Winkler dargestellt, die inzwischen in Kemberg lebt und die Figur bereits 2002 spielte. In die Rolle Luthers (1483-1546) schlüpft Klaus Pohl, der seit Jahren auch als Stadtführer arbeitet.

Gaukler, Stelzenläufer, Puppenspieler

Von Freitag bis Sonntag gibt es in Wittenberg Konzerte mit Chören, Orgel und Trompete. Zudem sind in der Stadt Gaukler, Stelzenläufer, Puppenspieler und Feuerschlucker unterwegs. Bis zu 90.000 Schaulustige werden bis zum Ende des Fests am Sonntagabend insgesamt erwartet.

Am Sonntag stehen noch verschiedene Konzerte, der große historische Kinderfestumzug und eine Sonntags-Party an. Um 18 Uhr beginnt dann die große Abschlusszeremonie mit den frisch vermählten Luthers, dem Wittenberger Fanfarenzug und dem Bürgermeister.

Tänzer, Handwerker, Universitätsprofessoren, Freunde von Luther – sie alle tauchten beim Umzug auf. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Fest "Luthers Hochzeit" wird seit 1994 gefeiert und hat sich mittlerweile als Stadtfest etabliert. Anlass ist die Hochzeit des ehemaligen Mönchs und der aus dem Kloster entflohenen Nonne im Juni 1525. Katharina war zur Hochzeit 26 Jahre, ihr Bräutigam 41 Jahre alt. Höhenpunkt des dreitägigen Programms ist immer der Hochzeits-Umzug mit bis zu 2.000 Mitwirkenden in historischen Kostümen.

Mehr zum Thema