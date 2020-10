Bis zuletzt hatten sie gebangt, ob sie den Reformationstag mit den Gottesdiensten so feiern können, wie sie es entsprechend des Hygienekonzepts geplant hatten. "Wir sind in stiller Erwartung dessen, was kommen wird", sagt Kustos Jörg Bielig von der Schlosskirche Wittenberg, während er die Nachrichten am Mittwochnachmittag immer wieder aktualisiert. Schließlich werden am Abend die neuen Corona-Regeln bekanntgegeben, die die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer an dem Tag beschlossen hat. Es folgt eine Konferenz mit einigen Mitgliedern der Schlosskirche am Donnerstagmittag. Die Entscheidung: Die geplanten Gottesdienste und das Fest der Lieder können stattfinden. Allerdings haben sie sich gegen das Luther-Lieder-Singen auf dem Schlosshof (11 und 12:30 Uhr) entschieden.