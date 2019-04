Denkmal für Menschlichkeit Wittenberger Flüchtlingsboot bleibt als Mahnmal erhalten

Die Entscheidung im Wittenberger Stadtrat ist am Mittwochabend mit großer Mehrheit gefallen. Das Flüchtlingsboot am Schwanenteich soll stehen bleiben. Das Holzboot wird im Grün der Wallanlagen auf Schotter gesetzt und von einem Geländer umgeben.

So sah das Boot bei der Anlieferung zur Ausstellung in Wittenberg aus. Es ist 16 Meter lang und 23 Tonnen schwer. Die arabischen Buchstaben verraten die Herkunft. Bildrechte: dpa

Das Schiff war ursprünglich unter dem Titel "Tore der Freiheit" im Rahmen der Weltausstellung Reformation 2017 als Exponat in der Lutherstadt aufgestellt worden. Das Exponat sollte den Betrachter zum Nachdenken über die Fluchtbedingungen anregen. Ursprünglich war nicht klar, was mit dem Schiffswrack nach dem Ende der Weltausstellung passieren sollte. 2013 waren mit dem Kahn 244 Flüchtlinge aus dem ostafrikanischen Eritrea von Libyen übers Mittelmeer nach Europa gekommen. Sie hatten es damit bis nach Sizilien geschafft; alle überlebten die gefährliche Überfahrt.

Bereits zweimal ist das Boot in Brand gesetzt worden. Einen schweren Schaden hat das Wrack im November 2018 erlitten. Unbekannte Täter hatten das Boot in Brand gesteckt, als in der Lutherstadt zahlreiche Pogrom-Gedenkveranstaltungen stattfanden. Dabei ist die Steuerkabine des Schiffes vollständig zerstört und auch der Rumpf des Bootes beschädigt worden.