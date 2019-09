Wittenberg Mitten im Herbst: Luther-Erdbeeren werden geerntet

Mitten im Herbst werden in Wittenberg Erdbeeren geerntet. Rund 900.000 Pflanzen gedeihen dort in einem modernen Gewächshaus. Saison der Luther-Erdbeeren ist bis Mitte Dezember. Kaufen kann man die süßen Früchte in der Region und direkt ab Werk.