Ausstellung Wortschätze in der Stadtbibliothek Wittenberg

"Tausendsassa", "Oheim" oder auch "Zwicker" – es gibt Wörter, die mit den Jahren verschwinden. Sie kommen abhanden, weil sie einfach nicht mehr genutzt werden. Solche besonderen Wortschätze werden derzeit in der Wittenberger Stadtbibliothek in einem separaten Raum präsentiert. Der Verein der Wittenberger Bücherfreunde hatte im Reformationssommer dazu aufgerufen, selten gewordene Wörter zu sammeln. In der kleinen, aber feinen Schau in Wittenberg stößt man so wieder auf die netten Begriffe "blümerant" oder "bauchpinseln". Vor nicht allzu vielen Jahren gehörten sie noch zur Alltagssprache, drückten aus, wenn sich jemand komisch fühlt oder nicht gerade uneigennützig Komplimente verteilt.