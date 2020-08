Kampf gegen Pandemie Die "Corona-Detektive" aus Stendal

Für diese Tests sind die Containment Scouts unerlässlich. In Ganzkörper-Schutzanzugen betreten sie die Wohnungen und führen die Abstriche durch. "Wer unter Quarantäne steht, kann ja nicht einfach so in ein Fieberzentrum gehen und sich testen lassen", sagt Iris Schubert. "Das muss dann vor Ort gemacht werden."

Helfrich erzählt: "Am Anfang haben die Leute schon komisch geguckt, wenn wir mit unseren Anzügen in die Hauseingänge reingegangen sind. Auch jetzt ist natürlich noch ein Stück weit Ungewissheit dabei. Aber ein bisschen haben sich die Menschen mittlerweile schon an den Anblick gewöhnt." Die 24 Jahre alte Hannah Streng bestätigt das: "Mittlerweile wissen die Menschen, wofür das Gesundheitsamt in der Corona-Pandemie zuständig ist und schätzen unsere Arbeit auch." Auch wenn es die Mitarbeiter nicht leicht haben. Schließlich sind sie es, die Maßnahmen der großen Politik den Bürgern erklären und durchsetzen müssen.