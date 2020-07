Datenrecherche So ist die Situation der Jugendämter in Sachsen-Anhalt

Workshops für junge Mütter sollen junge Erwachsene für ihre Verantwortung sensibilisieren (Archivbild). Bildrechte: ARD.de

Auch in Sachsen-Anhalt ist die Liste gut durchgemischt: Vom Diplom-Sozialpädagogen in Halle über staatlich anerkannte Erzieher im Harz bis hin zum Psychologen in Mansfeld-Südharz. Ein einheitliches Profil über alle Jugendämter hinweg gibt es nicht. Fortbildungen in verschiedenen Bereichen werden allerdings in allen Landkreisen organisiert.



Wenn man die steigenden Verfahren berücksichtigt, darf man in diesem Zuge auch den dadurch enstehenden Mehraufwand für die Fachkräfte nicht außer Acht lassen. So arbeitete im Landkreis Harz eine Fachkraft bei der Erziehungshilfe im Sommer 2019 gleichzeitig an 40 Fällen. Im Landkreis Salzwedel dagegen kam eine Fachkraft bei Aufgaben in der Erziehungshilfe und in Sachen zum Schutze des Kindeswohls auf 68 parallele Fälle.