Chancenatlas Diese Berufe haben in Sachsen-Anhalt Zukunft

Der Landkreis Mansfeld-Südharz bietet lautet Arbeitsagentur in folgenden Bereichen Ausbildungsplätze mit guten Zukunftschancen:





Metall- und Elektrobranche

Baugewerbe

Alten- und Krankenpflege



Ebenfalls gute Chancen gibt es in Berufsgruppen, in denen es mehr Ausbildungsplätze als Bewerber gibt. Hierzu zählen beispielsweise Berufe in der Metallerzeugung, der Maschinenbau- und Betriebstechnik, in der Lagerlogistik oder der Gastronomie.



Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Kapitel des Chancenatlas'.