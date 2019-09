Zur Einheitsfeier finden in ganz Sachsen-Anhalt Veranstaltungen statt. Bildrechte: dpa

Zur Feier der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober finden in Sachsen-Anhalt zahlreiche Veranstaltungen statt.

Auf der Gedenkstätte Marienborn wird am Donnerstag das "Fest der Begegnung" gefeiert. Neben einem ökumenischen Gottesdienst gibt es den ganzen Tag über kostenfreie Rundgänge über das Gelände. Das Magdeburger Stasi-Unterlagen-Archiv berät alle, die Akteneinsicht beantragen wollen und informiert über die Aktivitäten der Stasi in Westdeutschland.

Rock und Pop

Spielt mit seiner Combo in Magdeburg: Klaus Renft Bildrechte: imago/momentphoto/Röhner Wer in den Feiertag hineinfeiern will, kann das in Magdeburg tun. Schon am 2. Oktober spielt die westdeutsche Sängerin Inga Rumpf zusammen mit der DDR Rockband Renft in der Festung Mark. Los geht's um 18 Uhr; das Motto des Konzerts ist "Magdeburg rockt in den Tag der Deutschen Einheit."



Auf dem halleschen Marktplatz tritt am Donnerstag die Sängerin Christina Stürmer mit ihrer Band auf. Die Österreicherin kommt aus Linz, der Partnerstadt von Halle. Konzertbeginn ist 19 Uhr.

Klassische Konzerte und Theater

Wem Christina Stürmer und Renft zu rockig ist: In vielen Städten gibt es klassische Festkonzerte zum Tag der Deutschen Einheit, so zum Beispiel in Magdeburg, Tangermünde, Wernigerode, Merseburg und Naumburg. Hier findet das Festkonzert im Rahmen der Hildebrandt-Tage statt. Bei den Orgelkonzerten steht die Naumburger Hildebrandt-Orgel im Mittelpunkt, die noch von Johann Sebastian Bach mitgeplant und abgenommen wurde.

Das Theater Eisleben widmet der Wiedervereinigung und dem 9. November mehrere Aufführungen unter dem Motto "frei zu sein". Um 17 Uhr wird Carl Orffs "Carmina Burana" gespielt. Am Tag darauf, dem 4. Oktober, wird "Der geteilte Himmel" aufgeführt, ein Drama über eine Liebesgeschichte während des kalten Krieges.

Schach und Oldtimer

Wernigerode ist Austragungsort des Cups der deutschen Einheit. Bildrechte: Stefanie Knoll Alle, die am Feiertag ein Alternativ-Programm suchen, werden im Harz fündig: Der Cup der deutschen Einheit wird in Wernigerode ausgespielt. Das Turnier wird bereits zum zehnten Mal veranstaltet. Es nehmen Schachspieler aus ganz Deutschland teil, aber es ist auch Platz für Kinder und Anfänger. Das Rahmenprogramm beinhaltet außerdem Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten in und um Wernigerode.



In Benneckenstein in Oberharz am Brocken treffen sich die Fans von alten Autos aus Ost und West zum 16. Oldtimertreffen am Tag der Deutschen Einheit. Hier geht es um 9 Uhr los.

